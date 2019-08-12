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12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:56:19 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:11:22

Sovyetler Birliği döneminde yalnızca 5 adet üretilen 'Nükleer kıyamet' tankı bulundu

Rusya’nın Rostov bölgesinde Sovyetler Birliği döneminde sınırlı sayıda üretilen ve nükleer kıyamet aracı’ olarak adlandırılan bir Ladoga tankının bulunduğu bildirildi.

Rossiyskaya Gazeta'nın aktardığına göre Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Kamensk-Şahtinskiy kentinde, Sovyetler Birliği döneminde sadece 5 adet üretilen ve 'nükleer kıyamet aracı' olarak adlandırılan Ladoga tanklarının biri bulundu.

Habere göre 80'li yıllarda başlanarak sadece 5 adet üretilen bu tanka, 'en ağır limuzin' de deniyordu, zira bu araçlar SSCB'nin siyasi ve askeri üst düzey yöneticileri tarafından olası bir nükleer savaş durumunda kullanılmak üzere geliştirilmişti.

6 yolcu alacak şekilde tasarlanan bu tankların kitle imha silahlarına karşı güvenli bir koruması bulunduğu için ağırlıkları 42 tondu..

Leningradlı tasarımcılar tankı güçlü bir filtreleme-havalandırma ünitesi, ek hava tüpleri ve klima sistemiyle donatmıştı. İçleri oldukça konforlu olan Ladoga tanklarında ayrıca o dönemin en modern iletişim ve gözlem sistemleri, televizyon kameraları ve dış ortam kontrol cihazları bulunuyordu.

İlki 1980’li yılların başında üretilen ilk tank, T-80 tankının şasisi üzerinde geliştirildi, enerji kaynağı olaraksa 1100 beygir gücünde GTD-1000TF marka türbinli motor seçildi. Daha sonra Ladoga’lara daha güçlü olan GTD-1250 motoruyla donatıldı. Her iki motorun da radyoaktif tozdan otomatik arındırma işlevi bulunuyordu.
Ladoga’lar otoyolda 70 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor ve tek depoyla 350 kilometre mesafe kat edebiliyordu.

Ladoga tankı 1986 yılında Çernobil’de arazi keşif çalışmalarında test edildi. Daha sonra bu testlerden edinilen deneyim, uzmanlar tarafından daha modern tankların geliştirilmesi için kullanıldı.

(Sputnik)

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