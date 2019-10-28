Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyeceğini açıkladı

Amerika, başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Mevcut başkan Donald Trump seçim çalışmalarına hız verirken, rakipleri de sahada.

Süreç hızla devam ederken milyarder yatırımcı George Soros, başkan adayını belirledi.

SOROS'UN ADAYI

Soros, Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ı başkan olarak görmek istediğini açıkladı.

EYLEMCİLERE 2 BİN 500 DOLAR

Geçtiğimiz seçim döneminde Trump'a karşı Hillary Clinton'u destekleyen Soros, seçim sonrası çıkan sokak eylemlerine verdiği destek nedeniyle 1 milyar dolar kaybetmişti.

Eylemciler, Soros'a bağlı derneklerden kişi başı 2 bin 500 dolar alıyordu.

George Soros'un, bu kez Trump'ı başkanlıktan etmek için elinden geleni yapması bekleniyor.

(Ensonhaber)