KANSER TÜM VÜCUDUNU SARDI

İsmi açıklanmayan 19 yaşındaki bir genç kansere yakalandı. Doktorlar, tüm tedavi yöntemlerine rağmen ilerleyerek vücudunu saran kanser nedeniyle, genç için yapılabilecek hiçbir şeyin kalmadığını söyledi. Yaşama dair umudu kalmayan gencin ölmeden önce son bir isteği vardı: Karlarla kaplı İsviçre Alpleri'ne doya doya bakmak. Hollanda'da faaliyet gösteren ‘Dilek Ambulansı Vakfı’ gencin son isteğini yerine getirdi. Özel helikopterle İsviçre Alpleri'nin sınırına götürülen hasta, manzaranın tadını çıkardı.