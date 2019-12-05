Son Dakika: Yunan tankerine korsan saldırısı: 19 mürettebat kaçırıldı
Nijerya açıklarında ham petrol taşıyan Yunan tankeri korsanların saldırısına uğradı. 19 mürettebatın kaçırıldığı açıklandı.
Nijerya açıklarında bulunan Yunan tankerindeki 19 mürettebatın korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklandı. Tankerin 3 Aralık’ta Bonny Adası’nın 77 deniz mili açığında saldırıya uğradığı belirtildi. Kaçırılan mürettebatın 1'inin Türk, diğerlerinin ise Hintli olduğu iddia edildi.
2 milyon varil petrol taşıyabilen Hong Kong bandıralı büyük yük tankeri Nave Constellation, Yunan nakliye şirketi Navios Tankers Management tarafından işletiliyor.
(İHA)
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- Son Dakika: Yunan tankerine korsan saldırısı: 19 mürettebat kaçırıldı
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