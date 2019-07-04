04 Temmuz 2019 Perşembe 15:59:18 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:05:51
Son dakika... Tunus'ta facia! 70 mülteciyi taşıyan bot battı
Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Tunus'un Zarzis sahili açıklarında yaklaşık 70 mülteciyi taşıyan bot battı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri, 4 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
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