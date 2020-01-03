03 Ocak 2020 Cuma 17:03:08 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 17:06:35
Son Dakika... Trump: Süleymani yıllar önce öldürülmeliydi
Trump Twittter'dan yaptığı paylaşımda Süleymani'nin yıllar önce öldürülmesi gerektiğini, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olduğunu ifade etti.
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