Son Dakika... Trump: Çin söz verdiği reformları yapmamakla kalmadı ve bariyerler koydu
75. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu üye ülke liderlerinin konuşmalarıyla başladı. Evsahibi sıfatıyla kürsüye gelen ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı konuşmada ABD-Çin ticaret savaşının büyüyeceğinin sinyallerini verdi. Trump, "Çin söz verdiği reformları yapmamakla kalmadı ve bariyerler koydu. Bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı" açıklamasında bulundu
İşte Trump'ın konşmasından satırbaşları...
-Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatanseverlerin olacak.
- ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi.
- Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak.
- Brexit'in ardından Britanya ile ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz.
-Çin'in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü'nde şiddetli değişiklikler yapılmalı.
-İran terörün baş sponsoru olmanın yanısıra Yemen ve Suriye'deki savaşların da sponsoru. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırdı.
-İran'a karşı harekete geçmek tüm ulusların görevi.
-Ülkelerin aşırılıkçılıkla mücadele etmek ve İsrail ile komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşmek zorunda olduğu Ortadoğu'da giderek daha fazla kabul ediliyor.
-(Düzensiz göçmenlere) Ben Başkan olduğum müddetçe asla ABD'ye giremeyeceksiniz.
-Venezüella'da idam mangaları binlerce kişiye yargısız infaz yapmakta.
-ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır.
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