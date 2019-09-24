Son Dakika... Trump: Çin söz verdiği reformları yapmamakla kalmadı ve bariyerler koydu

İşte Trump'ın konşmasından satırbaşları...

-Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatanseverlerin olacak.

- ABD tüm ortaklarından savunma yükünün adil paylaşılmasını beklediğini net şekilde bildirdi.

- Japonya ile ticaret anlaşması yarın nihai halini alacak.

- Brexit'in ardından Britanya ile ticaret anlaşması yapmayı dört gözle bekliyoruz.

-Çin'in ticaretle ilgili eylemleri karşısında Dünya Ticaret Örgütü'nde şiddetli değişiklikler yapılmalı.

-İran terörün baş sponsoru olmanın yanısıra Yemen ve Suriye'deki savaşların da sponsoru. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırdı.

-İran'a karşı harekete geçmek tüm ulusların görevi.

-Ülkelerin aşırılıkçılıkla mücadele etmek ve İsrail ile komşuları arasındaki ilişkilerin normalleşmek zorunda olduğu Ortadoğu'da giderek daha fazla kabul ediliyor.

-(Düzensiz göçmenlere) Ben Başkan olduğum müddetçe asla ABD'ye giremeyeceksiniz.

-Venezüella'da idam mangaları binlerce kişiye yargısız infaz yapmakta.

-ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır.