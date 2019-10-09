Son Dakika: Trump ABD'nin kirli çamaşırlarını ortaya döktü: Savaşa girdik ama Irak'ta kitle imha silahları yoktu
ABD Başkanı Trump, "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çektik, bu aptal savaşlar sona ermeli" açıklamasında bulundu. İtiraf gibi açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin savaşa girdiği Irak'ta ayrıca kitle imha silahlarının da bulunmadığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald TrumpTwitter'dan attığı son mesajında Washington yönetiminin geçmiş yıllardaki Ortadoğu politikasını eleştirdi.
Trump son tweet'inde, "Yüzyıllardır farklı gruplar birbirleriyle çatışıyor. ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da bulunmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği DEAŞ'lı tutukluların sorumluluğunu üstlenmeli. Bizim için sonu gelmeyen aptal savaşlar bitiyor!" ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR
ABD Başkanı Trump itiraf gibi bir açıklamada bulundu ve "Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Ortadoğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu" ifadelerine yer verdi.
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