11 Ekim 2019 Cuma 09:44:02 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 09:45:46
Son Dakika: Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında patlama
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında patlama meydana gelen tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Patlamanın ardından tankerden denize sızıntı olduğu ifade edildi.
Öte yandan, İran Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, patlamaya 2 roketin neden olduğu iddia edildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT