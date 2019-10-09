Nusaybin'de bazı noktalara roket isabet etti!
Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.
Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler tarafından atılan roket, bir binaya isabet etti.
Nusaybin ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı roket, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.
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