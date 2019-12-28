Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 61 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Somali Büyükelçisi, Türklerin hedef aldığı saldırıda "2 Türk vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" dedi.

(AA)