Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 61 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.
Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
Somali Büyükelçisi, Türklerin hedef aldığı saldırıda "2 Türk vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" dedi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü
- IKBY Başkanı Barzani'den 'Irak belirsiz bir geleceğe sürükleniyor' uyarısı
- BM, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini kınadı
- Putin'den dünyayı korkutan sözler! "Tek bir ülke bile buna sahip değil, Tek tuşla yok ederiz"
- NY Times’tan Kaşıkçı tepkisi