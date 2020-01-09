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09 Ocak 2020 Perşembe 09:02:39 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 09:12:39

Şer ittifakı toplandı! Türkiye'ye karşı hamle! Sadece bir ülke imzalamadı!

Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin ve Rum Yönetiminin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle başkent Kahire'de bir araya geldi. Dışişleri bakanları iç savaşın devam ettiği Libya'da siyasi çözüm çağrısında bulundu. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadı ve Libya toplantısının sonuç bildirisini imzalamadı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Mısır'daki Libya toplantısının Türkiye ve Libya karşıtı sonuç bildirisini imzalamadı. Di Maio'nun, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'a karşı sert tutumlarını yumuşatmalarını istediği belirtildi.

Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, buradaki konuşmasında, "Türkiye'nin Libya'da aşırılık yanlılarına destek vermeye devam ettiğini" iddia ederek, uluslararası toplumun Libya'da fikir birliği oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Libya'daki şiddet ve aşırılık yanlısı güçlerin seçim sonuçlarını kabul etmediğini ve kazanan partiyi yönetimden uzaklaştırdıklarını savunan Şükri, Libya'daki savaşın durdurulması için siyasi çözümlerin müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi. Şükri, "Uluslararası toplum, aşırılık yanlısı gruplara Türkiye'nin desteğinin devam etmesini durdurmalıdır" dedi.

"ULUSLARARASI HUKUK ÇİĞNENDİ"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Libya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaları eleştirdi. "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı da ilgilendirdiğini söyleyen Fransız bakan, uluslararası hukukun çiğnendiğini kaydetti.

"ANLAŞMA GEÇERSİZDİR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Türkiye ve Sarrac hükümeti arasında imzalanan anlaşmaların "geçersiz" olduğunu ve Akdeniz’de barış ve güvenliği tehdit ettiğini savundu. Kahire'deki bakanlar buluşmasında bu konuda görüş birliğinin hakim olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN LİBYA POLİTASINDAN RAHATSIZIZ"

GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Türkiye'nin Libya sorununa müdahalesinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini öne sürdü. Güney Kıbrıs yönetiminin "Türkiye’nin, Doğu Akdeniz bölgesindeki haklarını kullanması ve bölgesel istikrarı tehdit etmesinden mustarip olduğunu" iddia eden Christodoulides, Türkiye'nin Libya politikasına karışmasından da rahatsız olduklarını söyledi.

BİLDİRİYE İMZA ATMADI

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise, basın toplantısına katılmayarak Libya toplantısının sonuç bildirisini imzalamadı. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Di Maio’nun bildiriyi "çok dengesiz" olarak tanımladığı aktarılırken, mevkidaşlarından Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'a karşı sert tutumlarını yumuşatmalarını istedi. Di Maio'nun, toplantıda Berlin Süreci’ne vurgu yaparak, bu sürece dengelerin bir tarafa kaymış şekilde gidilmemesi, diyalog ve itidalli olmaları gerektiğini söylediği kaydedildi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından toplantıya dair yapılan açıklamada ise "İtalya, her türlü dış müdahaleye karşı. Ateşkes en kısa sürede sağlanmalı ve Berlin konferansı için bir tarih belirlenmelidir" ifadesi kullanıldı

(Ajanslar)

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