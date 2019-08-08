Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde yapılan bir füze motoru denemesi sırasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında patlamanın ardından radyasyon düzeyinin normal olduğu ve atmosfere herhangi bir zararlı maddenin salınmadığı vurgulandı.