08 Ağustos 2019 Perşembe 13:26:15 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:39:56
Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son Dakika... Rusya'da gerçekleştirilen füze denemesi sırasında meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde yapılan bir füze motoru denemesi sırasında patlama meydana geldiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında patlamanın ardından radyasyon düzeyinin normal olduğu ve atmosfere herhangi bir zararlı maddenin salınmadığı vurgulandı.
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