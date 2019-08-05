05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:53:11 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:54:22
Son Dakika: Rusya'da askeri birlikte patlama
Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Rus TASS haber ajansına göre, Krasnoyarsk kentindeki askeri birliğin silah deposunda patlama oldu.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin, olay yerinden tahliye edildiği kaydedildi.
(AA)
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