Son Dakika: Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu!

Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Japon Denizi'ndeki Rus sınır koruma muhafızlarına ateş açtı. Yaşanan olay sonrası 3 Rus yaralandı.

GEMİYE EL KOYDU

Yaşanan bu olayın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) harekete geçti ve Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koyarak, geminin 21 mürettebatını gözaltına aldı.