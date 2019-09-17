17 Eylül 2019 Salı 15:33:43 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 15:56:53
Son Dakika: Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu!
Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, Rus Federal Güvenlik Servisi, Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu. Güvenlik güçleri gemide bulunan 21 mürettebatı gözaltına aldı.
Kuzey Kore'ye ait bir gemi, Japon Denizi'ndeki Rus sınır koruma muhafızlarına ateş açtı. Yaşanan olay sonrası 3 Rus yaralandı.
GEMİYE EL KOYDU
Yaşanan bu olayın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) harekete geçti ve Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koyarak, geminin 21 mürettebatını gözaltına aldı.
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