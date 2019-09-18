18 Eylül 2019 Çarşamba 10:17:28 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:18:38
Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Aramco tesislerine yönelik saldırının Yemenliler tarafından bir uyarı olarak gerçekleştirildiğini söyledi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Ruhani, Yemenlilerin Suudi petrol tesislerine saldırısının bir 'uyarı' olarak yapıldığını söyledi.
İran lideri ayrıca bölgede çatışmayı başlatanın ABD ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
(Habertürk)
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