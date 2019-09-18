Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Ruhani, Yemenlilerin Suudi petrol tesislerine saldırısının bir 'uyarı' olarak yapıldığını söyledi.

İran lideri ayrıca bölgede çatışmayı başlatanın ABD ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri olduğunu söyledi.

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(Habertürk)