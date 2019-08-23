23 Ağustos 2019 Cuma 12:49:10 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:58:23
Son Dakika... Putin'den ABD'ye karşı atak: Orduya hazır olun talimatı verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması talimatı verdi.
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