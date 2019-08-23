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23 Ağustos 2019 Cuma 12:49:10 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:58:23

Son Dakika... Putin'den ABD'ye karşı atak: Orduya hazır olun talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması talimatı verdi.

İHA

Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı

ABD'den orta ölçekli füze denemesi

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