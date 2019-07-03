03 Temmuz 2019 15:07 | Çarşamba
Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.
Rusya Parlamentosu Genel Kurulunda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento tarafından kabul edilen tasarıyı onaylayarak resmiyete kavuşturdu. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
- Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı
- Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
- Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
- Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru