Son Dakika... Prens Selman'dan ilk açıklama: Saldırılar sabotajlara uluslararası liderlik amaçlı bir testtir

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan ilk açıklama geldi.

Cumartesi günü gerçekleşen saldırının ardından ilk kez Arabiya'ya konuşan Veliaht Prens, "Saldırılar sabotajlara karşı uluslararası kararlılığa yönelik bir testtir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın hava savunma sisteminin güçlendirilmesi için Güney Kore yönetiminden yardım istediği öne sürüldü. Yonhap'ın haberine göre, taraflar konuyla ilgili görüşmelerini sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Daha önce Suudi Arabistan Kralı Selman, saldırıların küresel ekonomiye yapıldığını söylemiş ve saldırıların nereden geldiğine bakmaksızın Suudi Arabistan'ın kendini koruyabilecek güçte olduğunu söylemişti.

(Habertürk)