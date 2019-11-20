  • Bist 100
    107529
  • Dolar
    5,7166
  • Euro
    6,3313
  • Altın
    270,1230
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
U21 Milli Takımımız'da Vedat İnceefe istifaya davet ediliyor! U21 Milli Takımımız'da Vedat İnceefe istifaya davet ediliyor!
Fransa'da korkunç olay: Av köpekleri hamile kadını öldürdü Fransa'da korkunç olay: Av köpekleri hamile kadını öldürdü
Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi Son dakika: KKTC bayrağı yakan Rumların kimlikleri tespit edildi
Tottenham teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi Tottenham teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi
Afganistan'da iki ABD askeri öldü Afganistan'da iki ABD askeri öldü
Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'daki "kiralık araç" şovu bitti, ihale yeniden açıldı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'daki "kiralık araç" şovu bitti, ihale yeniden açıldı
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne çarptı! Bin liranın altında emekli maaşı yok Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yalanını yüzüne çarptı! Bin liranın altında emekli maaşı yok
Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlama Adana'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede korkutan patlama
Anadolu Efes, Asvel deplasmanında galibiyetle döndü! Anadolu Efes, Asvel deplasmanında galibiyetle döndü!
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Ukrayna'da yeni iş kurdu Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Ukrayna'da yeni iş kurdu
Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine yollandı Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine yollandı
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak Milyonlar bu haberi bekliyordu! Bakan resmen açıkladı: Maaşlar artacak
Hakan Çalhanoğlu'ndan Bilg Gazetesi'ne tokat gibi cevap: Biz barıştan yanayız Hakan Çalhanoğlu'ndan Bilg Gazetesi'ne tokat gibi cevap: Biz barıştan yanayız
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Son Dakika: Pentagon'dan büyük skandal! Tepki çekecek Türkiye çıkışı Son Dakika: Pentagon'dan büyük skandal! Tepki çekecek Türkiye çıkışı
Dolar güne hareketli başladı Dolar güne hareketli başladı
Asker selamı verdiği için sözleşmesi feshedilen Yunus Özmusul: Yunanistan'da can güvenliğimiz yoktu Asker selamı verdiği için sözleşmesi feshedilen Yunus Özmusul: Yunanistan'da can güvenliğimiz yoktu
Türkiye'ye saldırmıştı! Fransa lideri Macron'un acizliği ortaya çıktı Türkiye'ye saldırmıştı! Fransa lideri Macron'un acizliği ortaya çıktı
Vedat Muriqi, İtalya yolcusu! 'Transfer çok yakın' başlığıyla duyurdular Vedat Muriqi, İtalya yolcusu! 'Transfer çok yakın' başlığıyla duyurdular
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Galatasaray'dan Nazım Sangare sürprizi Galatasaray'dan Nazım Sangare sürprizi
Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
Dr. Serkan Yüksel: İstanbul’da finans alanında bir hikaye yaratmak istiyoruz Dr. Serkan Yüksel: İstanbul’da finans alanında bir hikaye yaratmak istiyoruz
Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriqi, Malatya'da yok Fenerbahçe'de Max Kruse ve Vedat Muriqi, Malatya'da yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:19:05 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:21:41

Son Dakika: Pentagon'dan büyük skandal! Tepki çekecek Türkiye çıkışı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişi Glenn Fine, terör örgütü DAEŞ'in, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesinden ve Türkiye'nin bölgede Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasından faydalandığını öne süren bir rapor hazırladı. Raporda, "DAEŞ Türkiye'nin düzenlediği operasyonu ve ABD'nin bölgeden kısmi çekilme planından istifade etti. Örgütün hala Batı'yı hedef alma imkanına sahip olması muhtemel" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişi Glenn Fine'nın düzenli aralıklarla hazırladığı ve DAEŞ'e karşı mücadele edilen operasyonda gelinen noktanın değerlendirildiği raporların en sonuncusu yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONU ÖN PLANA ATILDI

116 sayfalık raporda, "DAEŞ, Türkiye'nin operasyonu ve sonrasında ABD askerlerinin azaltılmasını Suriye içindeki kapasitesini ve kaynaklarını yeniden toparlamak ve yurt dışında saldırı planlama kapasitesini güçlendirmek amacıyla istifade etti" ifadesi kullanıldı.

"BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ DAEŞ TEHLİKESİ GEÇTİ ANLAMINA GELMEZ"

Raporda, DAEŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte vurulan önemli bir darbe olduğu ancak ölümünün DAEŞ tehdidine son vermeyeceği değerlendirmesine yer verildi.

Pentagon Genel Müfettişi Glenn Fine...

 

BATIYA TEKRAR SALDIRILAR OLABİLİR UYARISI

Pentagon raporunu kaleme alan Genel Müfettiş Glenn Fine, örgütün Batı ülkelerini hedef almak için gereken alan ve zamana sahip olacağı ve uzun vadede DAEŞ'in Suriye'de bazı bölgelerde kontrolü yeniden ele geçirmeyi amaçlayacağını ve küresel anlamda etkisini arttırmaya çalışacağı konusunda uyarıda bulundu.

"DAEŞ'LILAR FİRAR EDEBİLİR"

Raporda DAEŞ mensuplarının Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündaki gözaltı merkezlerinde tutulan mahkumların firar etmesini sağlama teşebbüsünde bulunmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.

TRUMP ASKER ÇEKTİ, TÜRKİYE OPERASYON BAŞLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme kararı almış ve Türkiye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ekim'de terör örgütü PKK/YPG güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile giriştiği operasyon, başta ABD olmak üzere dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

TRUMP TEPKİLER ÜZERİNE PLANI YUMUŞATTI

ABD Kongre üyeleri, harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarılar hazırlamıştı. Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler Türkiye karşıtı cephede yer alınca, Başkan Trump çekilme planını yumuşatmıştı. Trump, ABD askerlerinin bölgede petrol sahalarının korunması için kalacağını belirtmişti. Suriye'den kısmi çekilme tamamlandığında bölgede yaklaşık 600 ABD askerinin kalacağı ifade ediliyor.

(VOİCE OF AMERİCA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ