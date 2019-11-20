Son Dakika: Pentagon'dan büyük skandal! Tepki çekecek Türkiye çıkışı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Genel Müfettişi Glenn Fine'nın düzenli aralıklarla hazırladığı ve DAEŞ'e karşı mücadele edilen operasyonda gelinen noktanın değerlendirildiği raporların en sonuncusu yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONU ÖN PLANA ATILDI

116 sayfalık raporda, "DAEŞ, Türkiye'nin operasyonu ve sonrasında ABD askerlerinin azaltılmasını Suriye içindeki kapasitesini ve kaynaklarını yeniden toparlamak ve yurt dışında saldırı planlama kapasitesini güçlendirmek amacıyla istifade etti" ifadesi kullanıldı.

"BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜ DAEŞ TEHLİKESİ GEÇTİ ANLAMINA GELMEZ"

Raporda, DAEŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte vurulan önemli bir darbe olduğu ancak ölümünün DAEŞ tehdidine son vermeyeceği değerlendirmesine yer verildi.

Pentagon Genel Müfettişi Glenn Fine...

BATIYA TEKRAR SALDIRILAR OLABİLİR UYARISI

Pentagon raporunu kaleme alan Genel Müfettiş Glenn Fine, örgütün Batı ülkelerini hedef almak için gereken alan ve zamana sahip olacağı ve uzun vadede DAEŞ'in Suriye'de bazı bölgelerde kontrolü yeniden ele geçirmeyi amaçlayacağını ve küresel anlamda etkisini arttırmaya çalışacağı konusunda uyarıda bulundu.

"DAEŞ'LILAR FİRAR EDEBİLİR"

Raporda DAEŞ mensuplarının Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündaki gözaltı merkezlerinde tutulan mahkumların firar etmesini sağlama teşebbüsünde bulunmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.

TRUMP ASKER ÇEKTİ, TÜRKİYE OPERASYON BAŞLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme kararı almış ve Türkiye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ekim'de terör örgütü PKK/YPG güçlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile giriştiği operasyon, başta ABD olmak üzere dünya genelinde tepkiyle karşılanmıştı.

TRUMP TEPKİLER ÜZERİNE PLANI YUMUŞATTI

ABD Kongre üyeleri, harekat nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarılar hazırlamıştı. Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler Türkiye karşıtı cephede yer alınca, Başkan Trump çekilme planını yumuşatmıştı. Trump, ABD askerlerinin bölgede petrol sahalarının korunması için kalacağını belirtmişti. Suriye'den kısmi çekilme tamamlandığında bölgede yaklaşık 600 ABD askerinin kalacağı ifade ediliyor.

(VOİCE OF AMERİCA)