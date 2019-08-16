16 Ağustos 2019 Cuma 15:08:03 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:09:20
Son Dakika... Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı
Pakistan’da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.
Pakistan’ın Ketta şehrinin Kuchlak bölgesindeki bir camide patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesinde minberin altına yerleştirildiği belirtildi.
Güvenlik güçleri cami ve çevresini kordon altına alırken, bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.
(DHA)
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