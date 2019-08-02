Son Dakika... Rusya: Orta menzilli füzelerin yasaklanmasını içeren INF anlaşması resmen sona ermiştir

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sovyetler Birliği ve ABD tarafından imzalanmış olup tarafların orta ve kısa menzilli füzelerini imha edilmesini içeren anlaşma, Amerikan tarafının girişimi ile 2 Ağustos 2019 itibarıyla geçerliliğini kaybetmiştir” denildi.

Açıklamada söz konusu anlaşmanın 8 Aralık 1987’de Washington’da imzalandığı hatırlatması da yapıldı.

Anlaşmanın sona ermesi, ABD’nin Rusya’yı söz konusu anlaşma ile yasaklanan tipten yeni bir füze geliştirmekle suçlayıp INF’den çekilmesini izliyor. Nitekim suçlamaları reddeden Rusya da ABD’yi takiben anlaşmayı askıya almıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumuna ilişkin bugün Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki toplantıda, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkma durumu ele alındı.