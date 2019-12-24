Son dakika olarak duyuruldu! Su-57 savaş uçağı düştü

Gelen son dakika haberine göre olay, Sukhoi'nin Komsomolsk-on-Amur Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Khabarovsk bölgesinde, Dzyomgi Hava Üssü'nden sabah erken saatte havalanan Su-57'de teknik bir sorunun meydana geldiği sonrasında da pilotun uçağı fırlatma koltuğu ile terk ettiği açıklandı.

Pilot, bölgeye gönderilen arama kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı. Test pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Düşen uçağın prototip mi yoksa ilk seri üretim modellerinden mi olduğu henüz belli olmadı.

(AA)