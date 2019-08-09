Son dakika... Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
Nijerya'nın Gine Körfezi Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı’na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi olmuştu. Korsanlar tarafından alıkonulan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı.
Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.
Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Nijerya açıklarında 13 Temmuz akşamı silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.
Nijerya açıklarında 13 Temmuz’da korsanların saldırısına uğrayan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisinden kaçırılan 10 denizci serbest bırakıldı.
(AA)
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