Son Dakika: Koronavirüs salgını Ermenistan'a da sıçradı! Ölü sayısı katlanıyor

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un son ayında ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs dolayısıyla Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872'ye ulaşırken, vaka sayısı 80 bine dayandı.

Virüs salgını Türkiye'nin komşularını da sıçramış durumda. İran, Gürcistan, Yunanistan'dan sonra virüsün görüldüğü son ülke Ermenistan oldu.

VİRÜS YİNE İRAN KAYNAKLI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, virüs kapan kişinin, 29 yaşında Emeni vatandaşı olduğunu ve 28 Şubat'ta eşi ile birlikte Tahran'dan geldiğini belirtti.

Paşinyan, enfekte olan kişinin ülkeye girdikten sonra temas kuruduğu, havalimanı görevlilerinden taksiciye kadar, herkesin izole edileceğini söyledi.

VİRÜS ORTA DOĞU'YA İRAN'DAN AVRUPA'YA İSE İTALYA'DAN YAYILIYOR

Virüsün bu iki ülkeye bulaşmasının ardından Orta Doğu ve Avrupa büyük bir tehdidin altına girdi. Orta Doğu ülkelerinde görülen vakaların tamamı İran, Avrupa'da görülen vakaların büyük çoğunluğu İtalya kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851'e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856'ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625'e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34'ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong'da 95'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.