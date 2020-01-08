Son dakika: İran saldırıya geçti! ABD'nin Irak'taki üslerini füzeyle vurdu

Son dakika haber... İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı. Saldırıda ölü ve yaralının olup olmadığı bilgisi henüz verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Saldırıdan sonra Beyaz Saray sözcüsü Grisham, ABD Başkanı Donald Trump'a bilgiler verildiğini, saldırının farkında olduklarını dile getirdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), operasyonun ismini ''Şehit Kasım Süleymani'' olarak açıkladı. DMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İran İslam İnkılabı'nın cesur koruyucuları karadan karaya yapılan başarılı bir füze operasyonu ile ABD üssünü vurmuştur.

Eğer ABD'nin müttefiklerinin topraklarından herhangi bir saldırı gerçekleşirse onlar da saldırı hedeflerimiz arasında olacak"

TRUMP GEÇEN SENE NOEL AYN EL ESED'E GİTMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump geçen sene Noel kutlamalarını ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nde geçirmişti. İran'ın bu saldırıyı bir misilleme ve tehdit amacıyla yaptığı öne sürüldü.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLÜŞ SAATİ İLE AYNI

İran'ın Irak üzerinden yapmış olduğu saldırının çok önemli bir detayı bulundu. İran'ın bu saldırısının, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürdüğü saatle aynı anda başladığı bildirildi. Bu saldırının birden fazla mesaj içerdiği ve ABD'ye çok net bir tehdit olduğu geniş çevreler tarafından konuşulmaya başlandı.

İRAN MEDYASI DUYURDU: İKİNCİ DALGA SALDIRISI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA:

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esed üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıklamıştı.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Öte yandan söz konusu saldırıların hemen ardından Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinin bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Toplantı için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

Diğer yandan Pence'in ofisi, Başkan Yardımcısının, söz konusu saldırılar hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

ABD'NİN IRAK'TAKİ ASKERİ VARLIĞI

ABD'nin İran'ın iki numaralı adamı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bütün dünyada gözler bir kez daha Orta Doğu'ya çevrilmişti. İran bu gece yaptığı operasyonlarla ABD'nin Irak'ta bulunan hava üssü Ayn el Esed'i bombalaması akıllara Irak'ta ne kadar ABD gücü var sorusunu getirdi. İşte ABD'nin Irak'taki varlığı...