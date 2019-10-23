23 Ekim 2019 Çarşamba 11:39:41 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:43:02
SON DAKİKA! İran: Mutabakat Suriye'ye güvenlik getirecek
İran yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatın, Suriye'nin güvenliği açısında olumlu bir adım olduğunu belirtti.
İran yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatın, Suriye'nin güvenliği açısında olumlu bir adım olduğunu belirtti.
Ayrıntılar geliyor.
(HABERTÜRK)
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