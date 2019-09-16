Son Dakika: İran, Körfez'de bir tankere el koydu!

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, İran Devrim Muhafızları, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre petrol kaçırdığı iddiasıyla bir gemiye el koydu.

Basra Körfezi'nde yeni bir petrol tankeri gerginliği yaşanıyor. İran Devrim Muhafızları'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçak dizel yakıt götürdüğü iddiasıyla bir tankeri alıkoyduğu bildirildi.

Tankerin bandırasına ilişkin bilgi verilmezken yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğü belirtildi.

İngiltere'nin 4 Temmuz tarihinde İran'a ait bir tankeri Cebelitarık'ta alıkoymasının ardından Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim artmıştı.

İran önce 13 Temmuz'da Panama bandralı bir petrol tankerine ardından 31 Temmuz'da menşei açıklanmayan başka bir tankere el koymuştu.

Devrim Muhafızları'na bağlı gemiler ayrıca 19 Temmuz'da Stena Impero isimli bir İngiliz petrol tankerini de kıyısına çekti.