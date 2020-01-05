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05 Ocak 2020 Pazar 21:13:25 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 21:57:56

İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirine uymayacağız

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu.

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağı ve İran'ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı ifade edildi.

İran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde Tahran yönetiminin anlaşmaya dönmeye hazır olduğu bildirildi.

İran’dan ABD'ye "askeri karşılık verilecek" açıklaması

İran devlet medyasına göre Esed rejiminin Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile bir araya gelen Şemhani, burada yaptığı konuşmada, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran’ın karşılığı kesinlikle askeri olacaktır. İran’ın cevabı, sadece askeri karşılıkla da sınırı kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine, İran yönetimi de Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklamıştı.

(AA)

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