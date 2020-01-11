  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
6 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil hastalığı ne? Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl?
İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İSMEK kurs kayıtları 2020 ne zaman? İSMEK kayıtları nasıl yapılır?
Esed rejimi İdlib'e savaş uçaklarıyla saldırdı: 2'si çocuk 6 sivil öldü Esed rejimi İdlib'e savaş uçaklarıyla saldırdı: 2'si çocuk 6 sivil öldü
Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün? Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümü hangi gün?
Bakan Çavuşoğlu: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Hafter'i ikna etmelerini bekliyoruz
Bakan Selçuk: Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı geri ödeme listesine aldık Bakan Selçuk: Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı geri ödeme listesine aldık
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk bugün var mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman başlıyor?
Beşiktaş'ta 6 futbolcu görüşme odasına Beşiktaş'ta 6 futbolcu görüşme odasına
Kendisine kulüp arayan Adil Rami'de son çare sözleşme feshi Kendisine kulüp arayan Adil Rami'de son çare sözleşme feshi
Son Dakika... İran Devrim Muhafızları'ndan düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama Son Dakika... İran Devrim Muhafızları'ndan düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama
Galatasaray'ın dördüncü transfer bombası Victor Wanyama Galatasaray'ın dördüncü transfer bombası Victor Wanyama
Karne günü ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanıyor? Karne günü ne zaman 2020? Okullar ne zaman kapanıyor?
Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çekya ekibi FK Pribram'a transfer oldu
Son Dakika... 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesinde Son Dakika... 4’ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesinde
Mehmet Ali Erbil'den üzücü haber! Yeniden yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'den üzücü haber! Yeniden yoğun bakımda!
Strahil Popov, Hatayspor'a 2,5 yıllık imzayı attı Strahil Popov, Hatayspor'a 2,5 yıllık imzayı attı
Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyonu anlattı Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde Vida ile girdiği pozisyonu anlattı
Samsun'da 'İlk Adımdan Kurtuluşa' sergisi açıldı Samsun'da 'İlk Adımdan Kurtuluşa' sergisi açıldı
Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Denys Harmash ile sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor, Milan Skoda ve Denys Harmash ile sözleşme imzaladı
LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i mağlup etti LeBron James'in tarihe geçtiği maçta Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i mağlup etti
Jesse Sekidika, Manchester United'ın kapısından dönmüş Jesse Sekidika, Manchester United'ın kapısından dönmüş
Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez oturuyor Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez oturuyor
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Umman Sultanı Kabus bin Said, yaşamını yitirdi Umman Sultanı Kabus bin Said, yaşamını yitirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:51:49 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:58:54

Son Dakika... İran Devrim Muhafızları'ndan düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, 176 kişinin hayatına mal olan Ukrayna uçağının düşürülmesine hakkında 'Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Yetkililer ne karar alırlarsa uymaya hazırım' dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılandığını açıkladı.

Hacızade, başkent Tahran'da hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. 

Son haftalardaki gerginlik nedeniyle İran'daki hava savunma sistemlerinin alarm durumunda olduğunu söyleyen Hacızade, "Özellikle Amerikalıların İran'da 52 noktayı vuracaklarını açıklamasıyla saldırı ve savunma birlikleri yüzde yüz alarma geçmişti." dedi. 

ABD'nin Irak'taki askeri üslerinin vurulduğu gece birliklerin savaş düzeyine geçtiğini aktaran Hacızade, hava savunma birliklerinden bazılarının Tahran'da konuşlandırıldığını, Tahran'ın batı kesimlerine konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin olaya sebebiyet verdiğini ifade etti. 

Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söyleyen Hacızade, "Hava savunma sistemlerinin operatörüne 'İran'a doğru seyir füzesi fırlatıldığı' bilgisi verildi. O da uçuş yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla seyir füzesi olarak tanımladı." diye konuştu. 

 "İletişim hatlarında sorun yaşanıyordu"

Operatörün iletişim hatlarındaki sorun nedeniyle füzeyi fırlatma izni alamadığını anlatan Hacızade, "Hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat kurma imkanı bulamadı. Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu." diye konuştu. 

Hacızade, ABD üslerine füze saldırılarının düzenlendiği gece hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasını istediklerini ancak bunun yapılmadığını kaydetti. 

İranlı hükümet yetkililerinin olaydan haberdar olmadığı için uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin iddiaları reddettiğini belirten Hacızade, "Olaydan haberdar olduğumuzda Genelkurmay Başkanlığını bilgilendirdik." şeklinde konuştu.

"Olaydaki sorumluluğu kabul ediyoruz"

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Hacızade, "Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğünü öğrenince ölmeyi diledim. Hadisedeki sorumluluğu kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan incedir. Yetkililerin hakkımızda alacağı her türlü karara itaat edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

İHA - AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ