Son Dakika: İran bir yabancı gemiye daha el koydu
İran devlet medyasının aktardığı son dakika haberine göre, İran Devrim Muhafızları, Körfez'de yabancı bir gemiye daha el koydu. Geminin, 'bazı Arap devletlerine' petrol kaçırdığı iddia edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koydu, tankerdeki yabancı uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti.
Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.
(AA)
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