10 Eylül 2019 Salı 16:48:10 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 16:54:16
SON DAKİKA: Irak'ta Aşure Günü'nde yol çöktü: 31 ölü
Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü'nde yolun çökmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinlikleri sırasında yolun çökmesi sonucu 31 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- AB'nin yeni komisyon üyeleri belli olurken yeni başkan Leyen'den de küstah bir Türkiye açıklaması geldi!
- CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi
- Su-57'nin geliştirilmesinde ilham kaynağı olan Altın Kartal sergilendi
- İki ABD’li komutan 'güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyor
- AB Türkiye Delegasyonu, gelen tepkiler üzerine 'yeni eğitim yılı' mesajını kaldırdı