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12 Ocak 2020 Pazar 19:38:56 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 19:59:39

Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

(AA)

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