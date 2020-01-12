12 Ocak 2020 Pazar 19:38:56 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 19:59:39
Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı
Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.
Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.
Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.
ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.
(AA)
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