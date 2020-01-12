Son dakika... Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

(AA)