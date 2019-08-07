07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:08:07 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23:11
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa Birliği'ni 31 Ekime kadar terk edeceğiz
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin Avrupa Birliğin'den (AB) 31 Ekime kadar çıkacağını duyurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak
- İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor
- BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı
- ABD, Suriye'deki PKK/YPG ve ortaklarını 100 binden 110 bine yükseltmeyi hedefliyor
- Güney Kore’de tatbikata füze denemeli yanıt!