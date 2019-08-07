Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson: Avrupa Birliği'ni 31 Ekime kadar terk edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 31 Ekim’e kadar çıkacağını duyurdu.

Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasiye olan güvenimizi yeniden kazanacağız ve AB'yi 31 Ekim'e kadar terk edeceğiz" dedi.