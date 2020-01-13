Son Dakika... İdam cezasına çarptırılan Pervez Müşerref hakkında yeni gelişme

Pakistan Ordusu eski Şefi ve eski Başkan (emekli) Pervez Müşerref, ihanet davasında Pakistan'daki özel bir mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

NE YAŞANMIŞTI?

Pervez Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti. Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık 2019'da sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Eski Cumhurbaşkanının avukatları 27 Aralık'ta karara itiraz etmiş ve itiraz 9 Ocak'ta görüşülmeye başlanmıştı.

(Sputnik)