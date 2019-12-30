Son dakika! Hırvatistan eski Başbakanı Sanader'e yolsuzluktan 6 yıl hapis cezası
Son dakika haberine göre Hırvatistan yargısı, enerji firması MOL'un başkanı Zsolt Hernadi ile eski Başbakan Ivo Sanader'i yolsuzlukla suçlandıkları davada suçlu buldu. Mahkeme Sanader'e altı, Hernadi'ye ise iki yıl hapis cezası verdi.
Hırvatistan yargısı, enerji firması MOL'un başkanı Zsolt Hernadi ile eski Başbakan Ivo Sanader'i yolsuzluk suçlamasından hapse mahkum etti.
Hırvatistan'da 10 yıllardır süren yolsuzluk ve rüşvet davasında sıcak bir gelişme yaşandı.
Mahkeme dönemin Başbakanı Sanader’in rüşvet alarak Macaristan merkezli enerji grubu MOL’u Hırvatistan enerji şirketi INA’da söz sahibi haline getirmekle suçlandığı davada karar çıktı.
Mahkeme Hernadi’nin Sanader’e rüşvet verdiğine karar verdi.
Yargıç Hernadi’ye 2, Sanader’e ise 6 yıl hapis cezası verdi.
Hırvat televizyonu N1, sanıkların kararı temyize götürebileceklerini duyurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT