Son Dakika Haberi... Trump: ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı, binlerce askerimiz hayatını kaybetti ya da kötü şekilde yaralandı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdiklerini ancak bölgede bu silahlardan olmadığını söyledi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Orta Doğu'da polislik ve çatışmaya 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce yüce askerimiz öldü ya da ağır yaralandı. Diğer taraftan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Orta Doğu'ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, kitle imha silahları denilen yanlış ve artık hatalı olduğu ispatlanmış dayanakla savaşa girdiğine işaret eden Trump, "(Kitle imha silahları) Hiç yoktu. Şimdi yüce askerlerimizi ve ordumuzu yavaşça ve dikkatlice eve getiriyoruz. Odağımız büyük resimde. ABD, hiç olmadığı kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.
(AA)
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