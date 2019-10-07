07 Ekim 2019 Pazartesi 15:39:07 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:24:14
Son Dakika Haberi... Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde bombalı saldırı
Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde meydana gelen motosikletli patlamada 8 sivil yaralandı.
Suriye’nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.
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