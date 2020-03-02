  • Bist 100
    105994
  • Dolar
    6,2187
  • Euro
    6,8800
  • Altın
    319,5190
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Charles Michel: Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz Charles Michel: Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz
Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okundu
Rejim telsizcisine yanıtı, muhaliflerin telsizcisi verdi... Esed'in askeri 'kötü haber'e inanamadı! 'SU24 cevap vermiyor' Rejim telsizcisine yanıtı, muhaliflerin telsizcisi verdi... Esed'in askeri 'kötü haber'e inanamadı! 'SU24 cevap vermiyor'
Son dakika haberi: Esed'e bir şok daha! Ağır darbe vuruldu Son dakika haberi: Esed'e bir şok daha! Ağır darbe vuruldu
Hafter sivilleri hedef aldı, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Hafter sivilleri hedef aldı, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Irak'ta Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi Irak'ta Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi
UMH: Hafter milislerinden 23'ü öldürüldü, 4'ü yakalandı UMH: Hafter milislerinden 23'ü öldürüldü, 4'ü yakalandı
Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi sona erdi Fenerbahçe’de Ersun Yanal dönemi sona erdi
Mert Oktay'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme! 7 kişiyi gözaltına alındı Mert Oktay'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme! 7 kişiyi gözaltına alındı
İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak
Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır, milletimiz elbette bunun hesabını soracaktır
Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar
Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar Bahar Kalkanı Harekatı'na ithafen klip hazırladılar
Manisa'da iğrenç olay! Tutuklandılar Manisa'da iğrenç olay! Tutuklandılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunacak Bahar Kalkanı Harekatı için tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu
Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü Bulgaristan Başbakanı Borisov, von der Leyen ile göç krizini görüştü
AB'den İdlib'deki gelişmeler için olağanüstü toplantı çağırısı AB'den İdlib'deki gelişmeler için olağanüstü toplantı çağırısı
Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı
Depremden etkilenen mahallelere geçmiş olsun' ziyareti Depremden etkilenen mahallelere geçmiş olsun' ziyareti
Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü Göçmenlere müdahale etmek isteyen asker sınırda kamyondan düştü
Osmancık'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü Osmancık'ta Mehmetçiğe destek yürüyüşü
Altınova tek yürek, tek ses: 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' Altınova tek yürek, tek ses: 'şehitler ölmez, vatan bölünmez'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Mart 2020 Pazartesi 07:06:20 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 07:22:32

Son dakika haberi: Esed'e bir şok daha! Ağır darbe vuruldu

Son dakika haberi... Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk insansız hava araçlarının İdlib'deki hava harekatı sonrası 19 Esed rejimi askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ayrıca İdlib'in güneyinde Şeyh Mustafa'da, SİHA'larla düzenlenen hava harekatında da rejim tankları ve zırhlı araç konvoyu tamamen yok edildi.

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Türk SİHA'ları tarafından yapılan operasyonla Adnan Al-Maskhara ve Mahmoud Bateekh Mbesmir adlı iki generalin öldüğünü duyurdu.

SANA: İKİ ESED GENERALİ ÖLDÜ

Ayrıca İdlib'in güneyinde Şeyh Mustafa'da, SİHA'larla düzenlenen hava harekatında da rejim tankları ve zırhlı araç konvoyu tamamen yok edildi.

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Türk SİHA'ları tarafından yapılan operasyonla Adnan Al-Maskhara ve Mahmoud Bateekh Mbesmir adlı iki generalin öldüğünü duyurdu.

28 ŞUBAT'TA EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Halep kırsalında bir eve düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda aralarında rejimin 124’üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun’un da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim öldürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denilmişti.

Suriye resmi medyası da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib üzerinde iki uçaklarını "hedef aldığını" söyledi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Bahar Kalkanı" operasyonunun başladığını ve "başarıyla sürdüğünü" belirtti.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Türk basınında yer alan haberlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in 5 Mart'ta buluşacağı belirtildi.

İki lider geçen hafta telefon görüşmesi yapmış ve her ikisi de İdlib'deki durumdan "kaygılı olduklarını" söylemişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı da dün Bakan Sergey Lavrov e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir görüşme yapıp, zirve hazırlıklarını ve gözaltına alınan Sputnik çalışanı gazetecilerin durumunu konuştuklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Erdoğan-Putin görüşmesinin Perşembe veya Cuma gerçekleşmesiin umduğunu, görüşmenin "zorlu" geçeceğini, ancak yine de "önemli" olduğunu söyledi. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER