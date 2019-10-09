09 Ekim 2019 Çarşamba 14:26:08 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:39:41
Son Dakika Haberi: Büyük skandal! Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü. Macron Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi.
Haddini aşan sözler sarf eden Macron Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını ve kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda Fransa'nın endişeli tavrının değişmediği bildirildi.
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- Son Dakika Haberi: Büyük skandal! Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü
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