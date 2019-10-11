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11 Ekim 2019 Cuma 08:24:52 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 08:29:49

Son dakika haberi! Adana'daki Patriotlarla ilgili İspanya'dan açıklama

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynakların, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekmekle tehdit ettiği belirtildi. İspanya Savunma Bakanı Robles de benzer bir açıklama yapmış, askeri gerilimin artması durumunda, Patriotların durumunun NATO'da görüşülmesini talep edebileceklerini söylemişti.

Pais gazetesine konuşan İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, Türkiye'nin hava savunması için Adana’ya konuşlandırılmış Patriot füze savunma sisteminin süresinin Aralık ayında sona ereceğini hatırlattı.

"SURİYE'DEKİ GERİLİM ARTARSA PATRIOTLARI TÜRKİYE'DE TUTMANIN ANLAMI OLMAZ"

Barış Pınarı Harekatı bağlamında Suriye’deki gerilimin tırmanması durumunda İspanya’nın, Türkiye’deki Patriotlar’ın süresini uzatmanın hiçbir anlamı olmadığını NATO’ya bildireceği ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI "AB İLE AYNI AÇIKLAMALARI PAYLAŞIYORUZ" DEMİŞTİ

İspanya'daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili İspanya'nın AB ile aynı açıklamaları paylaştığını söylemişti.

Borrell, "Suriye'deki sorun top atışlarıyla çözülmez. Cenevre'de Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan diyalog sürecinin devamını savunmak gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

İSPANYA SAVUNMA BAKANI'NIN PATRIOT AÇIKLAMASI

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise, İspanya'nın Adana'daki Patriot füze savunma sistemi misyonunun geleceğine ilişkin kararın NATO içinde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyadaki barış misyonları içindeyiz ve bu nedenle askeri bir tırmanışa yol açabilecek bir risk varsa, bu konuyu NATO'da gündeme getiririz." demişti.

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