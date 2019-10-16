ABD Başkanı Trump'tan kritik Türkiye hamlesi: Hepsini Beyaz Saray'a çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile beraberindeki ABD heyeti ile görüşürken ABD'de de Türkiye'ye karşı bir yasa tasarının oylanma ihtimali var.

ABD HEYETİNİN ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI



Tasarı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından gündeme getirilecek.



Başkan Trump, ABD heyetinin Türkiye ziyareti öncesinde tüm senatörleri Türkiye ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etti.

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KAYNAK: NTV