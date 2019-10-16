ABD Başkanı Trump'tan kritik Türkiye hamlesi: Hepsini Beyaz Saray'a çağırdı
Barış Pınarı Harekatı ile birlikte yapılan yaptırım açıklamaları sonrası ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili yeni bir hamle daha geldi. Trump, kongrede bulunan Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörleri Türkiye ile ilgili konuşmak için bugün Beyaz Saray'a davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile beraberindeki ABD heyeti ile görüşürken ABD'de de Türkiye'ye karşı bir yasa tasarının oylanma ihtimali var.
ABD HEYETİNİN ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI
Tasarı ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından gündeme getirilecek.
Başkan Trump, ABD heyetinin Türkiye ziyareti öncesinde tüm senatörleri Türkiye ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etti.
(Ayrıntılar Geliyor...)
KAYNAK: NTV
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'li isimden PKK/PYD itirafı!
- Putin'in Suriye temsilcisinden hadsiz açıklama: Türk askerlerin Suriye topraklarında daimi varlığına karşıyız
- Kanada'dan skandal Türkiye kararı!
- ABD Başkanı Trump'tan kritik Türkiye hamlesi: Hepsini Beyaz Saray'a çağırdı
- Macron'a 'Müslüman kadına yapılan saldırıyı kınama' çağrısı