16 Şubat 2020 Pazar 16:48:54 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 16:49:38
Son dakika haber... İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 16.00'da kaydedildi.
Depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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