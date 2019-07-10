10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07:33 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53:53
Son dakika Gelişmesi... Katar'da 2 savaş uçağı çarpıştı
Son dakika Gelişmesi... Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Katar'a ait iki askeri eğitim uçağı çarpıştı.
Katar'da iki eğitim uçağının eğitim uçuşu sırasında çarpıştığı bildirildi.
Katar Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan Genelkurmay Başkanlığına ait açıklamada, iki eğitim uçağının eğitim sırasında havada çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, pilotların fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmayı başardığı kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT