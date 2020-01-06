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06 Ocak 2020 Pazartesi 08:24:35 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 08:28:37

Son Dakika: Dünyayı sarstı: 'Sonuna kadar savaşacağım' deyip intikam yemini etti

ABD ile İran arasında gerginlik devam ediyor. Başkan Trump'a kendi ülkesinden flaş bir uyarı geldi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Trump'ın Kongre'ye hatırlatma olarak yazdığı ve "İran vurursa hızla karşılık vereceğiz" diyen tweetine cevap geldi. Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani tehdit dolu bir açıklama yaparken, Muhsin Rızayi de ABD'yi İsrail üzerinden tehdit etti.

Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir" ifadesini kullandı.

Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını kaydetti.

ABD BAŞKANI'NA HATIRLATMA

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise, savaşa girilip girilmeyeceği yetkisinin ABD yasalarına göre Kongre'de olduğu belirtilerek, "Savaş Güçleri Yasası'nı okumalısın. Ve sen dikdatör değilsin" denildi.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansında yer alan habere göre, Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kaani, selefinin intikamını almak için yemin ettiğini belirtti. Kaani, ABD bölgeden kalıcı olarak uzaklaştırılana kadar onlarla savaşmaya devam edeceğini söyledi.

BİR AÇIKLAMA DAHA

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Kasım Süleymani'yi anma programında "Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Eğer Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz" dedi.

Rızayi, "Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Biz, ABD'nin bölgeden tamamen çıkartılması konusunda mücadele vereceğiz ve Kasım Süleymani'nin yolunu sürdüreceğiz" diye de ekledi.

(Haber7)

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