Son Dakika: Dünya şokta: İran'da 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Düşme anı

İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düştü.

Uçakta 180 yolcunun olduğu belirtildi.

KURTULAN OLMADI

Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi

DÜŞME ANLARI KAYDEDİLDİ

Uçağın düşme anları amatör kameralarca kaydedildi. İran International TV kanalında yer alan bu görüntülerde uçağın havada ateş aldığı ve düştüğü anda da gökyüzünü aydınlatan bir patlamanın yaşandığı görüldü.

TEKNİK ARIZA SEBEBİYLE DÜŞTÜ

İran medyasında yer alan habere göre, uçağın kalktıktan kısa bir süre sonra teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi.

DÜŞEN UÇAĞIN MODELİ: BOEİNG 737

Uçağın, İran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e havalandığı ve düşen uçağın Boeing'in tartışmalı modeli 737 olduğu aktarıldı.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.