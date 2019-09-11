Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

  • Bist 100
    102312
  • Dolar
    5,7605
  • Euro
    6,3510
  • Altın
    276,6730
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zap Suyu'nda tuttukları balıkları satarak harçlıklarını çıkarıyorlar Zap Suyu'nda tuttukları balıkları satarak harçlıklarını çıkarıyorlar
Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu görevi devrediyor Gazişehir Gaziantep'te Konukoğlu görevi devrediyor
Ceren Kaplakarslan'a sevgili dehşeti: Düşündüğün tek şey bebeğimdi Ceren Kaplakarslan'a sevgili dehşeti: Düşündüğün tek şey bebeğimdi
Trabzonspor, zorlu döneme sıkıntılı giriyor Trabzonspor, zorlu döneme sıkıntılı giriyor
12 Eylül'de ne oldu, 12 Eylül darbesi nedir? 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti! 12 Eylül'de ne oldu, 12 Eylül darbesi nedir? 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti!
Raporlu’ tatilci tazminatsız kaldı Raporlu’ tatilci tazminatsız kaldı
Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı: Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı: Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş
Suriye sınırında helikopter hareketliliği yaşandı Suriye sınırında helikopter hareketliliği yaşandı
Kasımpaşa'yı konuk edecek G.Saray'da Terim ve iki yardımcısı cezalı Kasımpaşa'yı konuk edecek G.Saray'da Terim ve iki yardımcısı cezalı
'Ortak devriye' sonrası ABD'den skandal hamle: Tüm detaylar PKK ile paylaşıldı 'Ortak devriye' sonrası ABD'den skandal hamle: Tüm detaylar PKK ile paylaşıldı
MİT ve emniyetten ortak operasyon: PKK'lı 2 terörist yakalandı MİT ve emniyetten ortak operasyon: PKK'lı 2 terörist yakalandı
Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı: Çok sayıda öğrenci yaralandı Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı: Çok sayıda öğrenci yaralandı
Cenk Tosun, Milli maçlardaki performansıyla kendisini oynatmayan hocası Silva’ya mesaj yolladı Cenk Tosun, Milli maçlardaki performansıyla kendisini oynatmayan hocası Silva’ya mesaj yolladı
Pancu: Sergen çekirdek yediği için yağlanmıştı Pancu: Sergen çekirdek yediği için yağlanmıştı
Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama - VİDEO Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama - VİDEO
Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için sağanak yağış uyarısı yaptı Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için sağanak yağış uyarısı yaptı
ABD'den yeşil ışık: TIAR'a 20. üye Venezuela olsun ABD'den yeşil ışık: TIAR'a 20. üye Venezuela olsun
Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi Şekerpınarı Doğal Sit Alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi
Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti Tonga Başbakanı Akilisi Pohiva hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İşgalci İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu İşgalci İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu
Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi
"Sonu ölüm olsa vazgeçmem" "Sonu ölüm olsa vazgeçmem"
Rafet’in eski eşine Instagram dayağı Rafet’in eski eşine Instagram dayağı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:54:46 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:16:09

Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle 2 bin 500 yüz kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Dorian kasırgasının geçen hafta 5. kategoride vurduğu Bahamalar'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Acil Hizmetler Birimi, kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığını açıkladı. 

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıklamıştı ancak çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısın yükselmesinden endişe duyuluyor. 

Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi. 

Öte yandan Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. 

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ