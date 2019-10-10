10 Ekim 2019 Perşembe 10:07:24 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:15:58
Son Dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması: Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, "NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir." açıklamasında bulundu
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."
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