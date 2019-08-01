01 Ağustos 2019 Perşembe 16:41:29 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:44:27
BM, İdlib'deki hastanelere yönelik saldırılarla ilgili soruşturma başlatacak
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak.
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