14 Ekim 2019 Pazartesi 14:11:50 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:13:47
Son Dakika: Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı
Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik içerisindeki serbest dolaşım hakkı 31 Ekim 2019 itibarıyla Birleşik Krallık'ı kapsamayacak.
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